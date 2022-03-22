“Onları fark edelim, fırsat verelim”

Bu anlamlı günde Down sendromlu çocukları ve ailelerini Lila Pasta Salonu ve Restaurantta misafir eden CHP İl Başkanı Tahtasız, çocuklarla birlikte günün anısına pasta kesti, oyunlara katıldı.

Buluşmaya; İl Başkanı Mehmet Tahtasız, eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, bazı parti yöneticileri, Özel Eğitime Muhtaç Spastik ve Zihinsel Engellileri Koruma Derneği Başkanı Neslihan Hüsülüoğulları, engelli çocuklar ve aileleri katıldı.

Çocuklarla birlikte pasta kesen ve müzik eşliğindeki oyunlara katılan Tahtasız ve beraberindekiler, farkındalığa dikkat çekerek tüm toplumu bu çocuklara fırsat tanımaya davet etti.

“Gerçek dostlar kromozom saymaz” diyen Tahtasız, 21 Mart’ın eşit olduğumuzun ve aramızdaki bir sayı farkın “fark” olmadığının anlaşıldığı bir gün olması temennisinde bulundu.

Engelli derneklerine, çocuklara ve ailelerine ellerinden geldiğince her konuda yardımcı olmaya, hayatı onlarla birlikte paylaşmaya gayret edeceklerinin altını çizen Tahtasız, “Ailelerimizi tebrik ediyoruz. Sizler gerçekten eli öpülesi kişilersiniz. Kapımız sizlere her zaman açık. Yanınızdayız. Yalnız değilsiniz” diye konuştu.

Dernek Başkanı Neslihan Hüsülüoğulları da “Bizler, çocuklarımızla birlikte hayatın içinde olmak istiyoruz. Çocuklarımıza fırsat tanındığında yapamayacakları, başaramayacakları bir şey yok. Yeter ki farkındalık yaratalım, önümüzdeki engelleri kaldıralım. Hayatı birlikte paylaşıyoruz” diyerek, böylesine anlamlı bir günde, sıcak ve samimi bir yaklaşım sergileyen, çocukları misafir eden Mehmet Tahtasız, eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız ve CHP Kadın Kollarına teşekkür etti.

(Haber Merkezi)