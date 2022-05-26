Dr. Hüsülüoğulları’nın o kadar çok unvanı var ki: Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Özel Eğitime Muhtaç Spastik ve Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği Başkanı, Beyazay Çorum Şube Başkanı, Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı.

Engellilere yardım gönüllüsü Özcan Özdoğan ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Dr. Neslihan Hüsülüoğulları, “Engelsiz Tarım” hayallerini Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a anlattı.

Bahçe niteliğinde genişçe bir arazinin kendilerine tahsis edilmesini arzu ettiklerini belirten Dr. Hüsülüoğulları, “O arazide, engellilerimiz ve aileleri ile birlikte, seracılık, sebze ve çilek yetiştiriciliği yapmayı amaçlıyoruz. Engellilerimizi doğayla buluşturmak, annelerine harçlıklarını çıkarma fırsatı sağlamak, yine burada müzikle, resimle uğraşmaları için ortam yaratmak istiyoruz. Onlar bizim çocuklarımız ve onların mutlulukları bizim mutluluğumuzdur.” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

