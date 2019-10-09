ONKOSAV’dan Çiftçi ve Sobacı’ya ziyaret

ONKO-SAV Dernek Başkanı Birgül Harzadın, Yönetim Kurulu Üyeleri; Ahmet Ceylan, Birsel Sucu ve Gülten Laçin, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Harzadın, derneğin amaçları, yaptıkları çalışmalar, kanser hastalarının çektiği maddi ve manevi sıkıntılar hakkında Vali Çiftçi’ye bilgi verdi.

Vali Çiftçi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, önemli bir görevi yerine getiren ONKO-SAV’a gereken desteği her zaman vereceklerini, kanser hastalarının hiçbir zaman yalnız olmayacağını ifade etti.

Harzadın ve diğer dernek yöneticileri de duyarlı yaklaşımından dolayı Vali Çiftçi’ye teşekkür etti.

ONKO-SAV yönetimi daha sonra İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı’yı makamında ziyaret etti. Sobacı ise gönüllü olarak yapılan bu faaliyetler için dernek yönetimine teşekkür ederek, gereken yardım ve desteği sağlayacaklarını kaydetti.

(Haber Merkezi)