ONKOSAV kermes açtı
Çorum Onkoloji ve Kanser Hastalıkları Yardımlaşma ve Savaşma Derneği tarafından kanser hastaları yararına bir kermes açtı.
Güncel 14.06.2022, 19:59
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Kermesin açılışı saat 14.30’da Gazi Caddesi Diyanet Kitabevi yanındaki işyerinde yapıldı.
Haftasonuna kadar açık bulundurulacak kermeste, dernek üyelerinin yaptığı el işi ürünler kanser hastaları yararına satışa sunuldu.
ONKOSAV Başkanı Birgül Harzadın, kermese tüm Çorum halkını davet etti.
(Tugay GÖKTÜRK)
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