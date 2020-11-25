Onkoloji tanı ve tedavi merkezinin ihalesi gerçekleştirildi

Bizzat ilgilendiğini ve her aşamasının yakından takip ettiği Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin Çorum’un sağlıkta bölgenin yıldızı olması açısından çok önemli olduğunun altını çizen Milletvekili Ceylan, Onkoloji Merkezinin içerisinde bulunacak tıbbi cihazların bakanlık tarafından temin edildiğini kaydetti.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde inşa edilecek olan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi binası için İl Özel İdaresi tarafından ilk yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini belirten milletvekili Ceylan, söz konusu ihalenin özellikli alanı olan Linac kısmını kapsadığını dile getirdi.

Aralık ayı başında sözleşmesi imzalanacak olup Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi binasının Linac kısmının 120 gün içerisinde tamamlanacağını hatırlatan Ceylan, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi için tahsis edilen Linac ve Pet-Ct cihazlarının taşınması için hastane tarafından ihalelerin yapılarak sözleşmelerin imzalandığını da vurguladı.

İmzalanan sözleşme kapsamında Pet-Ct cihazının hastane binasına getirildiği bilgisinin kendisine aktarıldığını belirten Milletvekili Ceylan, Linac cihazının ise hastaneye getirilmesi işlemlerine başlanıldığını ifade etti.

Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin tam olarak faaliyete geçebilmesi için merkezin hizmet binasının da yapılması gerektiğini kaydeden Ceylan, 4 ay içerisinde binanın da yapılacağını ve artık Çorum’da Kanser Tanı ve Tedavilerinin yapılabileceğini ifade ederek, “Çorumlu hastalarımız Ankara başta olmak üzere başka illere sevkten kurtulacaklar. Kendi memleketlerinde ailelinin de yanında tedavilerini sürdürecekler. Ayrıca, tedavi olmak için çevre il ve ilçelerin yanısıra ülkenin dört bir yanından insanlar Çorum’a gelecekler” şeklinde konuştu.