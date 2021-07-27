“Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi bölgeye hitap edecek”

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti il Başkan yardımcıları Emre Turan, Ahmet Bayraklı, Dernekler Müdürü Mustafa Bayrak ve dernek üyeleri katıldı.

“Bizlerin ve Dernek başkanımız Bekir Şahin’in derdi sizlere daha fazla nasıl katkı sunarız ve daha fazla nasıl yardımcı oluruz düşüncesi” diyen Ceylan, bu amaçla Ka&Der tarafından hazırlanan iki projenin tamamlandığını üçüncü projenin de hazırlıklarının yapıldığını söyledi.

Her türlü desteği vermeye hazır olduklarını anlatan AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Kanserde Bir Nefes Sıhhat” Projesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da büyük destek verdiğini ifade ederek teşekkür etti.



ÇORUM BÖLGEDEKİ TÜM KANSER HASTALARINA HİZMET VERECEK

Konuşmasında kanserle mücadelenin zorluğuna işaret eden Ahmet Sami Ceylan, kendisinin de yakın akrabaları arasında bu hastalıkla mücadele edenler bulunduğunu, kolay olmadığının farkında olduğunu söyledi.

Ceylan, “Daha önce tedavi olmak için il dışına gidiliyordu. Mekan sıkıntısı vardı ve biz de bunu nasıl çözeriz çabası içindeydik. Sonrasında hamdolsun Çoruma Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi kazandıracağız. İlk bölümü bitti. İkinci bölümün ihalesi de önümüzdeki günlerde ihale şartnamesi hazırlanıyor. En kısa sürede ihaleye çıkacak ve yapım aşamasını bitirmeyi düşünüyoruz. Tüm cihazları temin ettiler biz de getirip Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mevcut olarak bekliyor. Binamız bittiği zaman bu aletleri taşıyıp tüm Çorumlular dahil çevre illere de hizmet verecek bir Onkoloji Tanı Ve Tedavi Merkezi kazandıracağız.

Onkoloji hastanesi kurulmasına 700 bin nüfusun altına izin verilmiyor. Çorum 700 bin nüfusun altında Türkiye’de 51 il var bizim gibi bu sadece Çorum’a izin verildi. Gerek Cumhurbaşkanımıza gerekse sağlık bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bölgemizdeki illerde buradan faydalanabilecek.

Aşı konusunda da sayının artırılması lazım ne kadar çok insan aşı olursa o kadar çok bu hastalıkla mücadele ederiz” dedi.