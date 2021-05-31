“Onkoloji Merkezi yılsonu hizmete girecek”

Çorum’da yapımına başlanan Onkoloji Merkezi'nin yıl sonunda biteceğinin müjdesini veren İl Sağlık Müdürü Sobacı, Diş Hastanesi'nin de ihale aşamasında olduğunu açıkladı.

Çorum Web TV'de “Şehir Sohbetleri” programında Turhan Candan'ın konuğu olan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı pandemi süreciyle ilgili yaptığı açıklamalarda ilimizde koronavirüsün başladığı Mart 2020'den bu yana 1086 kişinin hayatını kaybettiğini, pozitif vaka sayısının 71 bin 179 olduğunu ve vefat edenlerden üçünün sağlık personeli olduğunu bildirdi.

Çorum’da aşılama çalışmalarının devam ettiğini belirten Sağlık Müdürü Sobacı, aşı yapılması gereken hedef nüfusun 189 bin 703 olduğunu, bunlardan 106 bin 245’inin iki doz aşısını yaptırdığını, 33 bin 320 kişinin ise ilk doz aşını olduğunu kaydeden Sobacı, aşı hakkı tanımlanan 50 bin 138 kişinin ise henüz aşı olmak için başvuruda bulunmadığını da anlattı.

Çorum’un üçte birinin aşılandığını ve Haziran ayı sonu itibariyle aşı hakkı olan tüm vatandaşların aşılanacağını ümit ettiğini de vurgulayan Sobacı, ilimizde Covid-19'un İngiliz ve Afrika varyantlarının görüldüğünü, Hindistan varyantının ise şu ana dek görülmediğini vurguladı.

ESKİ HASTANE

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Şehir Sohbetleri programında Çorum’daki sağlık yatırımları hakkında da açıklamalarda bulundu. Boşaltılan eski hastane binasının A, B ve D bloklarının yıkılması ile ilgili ihale hazırlıklarının devam ettiğini belirten Sobacı, yıl içerisinde yıkımın gerçekleştirileceğini söyledi. Sobacı yıkılan binaların yerine 200 yataklı hastane için proje hazırlığının devam ettiğini açıkladı.

ONKOLOJİ MERKEZİ YILSONUNA BİTECEK

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yerleşkesi içerisinde acil servis önünde bulunan alanda temeli atılan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’yle ilgili bilgi veren Sobacı, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmada sona yaklaşıldığını dile getirdi. Sobacı buranın yıl sonuna kadar bitirilmesini hedeflediklerini söyledi.

DİŞ HASTANESİ DE İHALE AŞAMASINDA

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Güney Kampüsü'ne yapılacak Diş Hastanesi'nin temelinin ise yıl sonunda atılmasının planlandığını açıkladı. Şu anda bakanlık tarafından hastane projesinin çizildiğini belirten Sobacı, yakın zamanda ihaleye çıkılacağını ve yıl sonuna kadar bu hastanenin de temelinin atılmasının planlandığını ifade etti.

“ÇORUM’DA 7 BİN 315 SAĞLIK PERSONELİ VAR”

Çorum’da toplam 7 bin 315 sağlık personelinin hizmet verdiğini açıklayan İl Sağlık Müdürü Sobacı, “İl genelinde özel hastaneler dahil 381 uzman hekim, 360 pratisyen hekim ve 137 diş hekimi görev yapmaktadır. Ayrıca il genelinde 2093 ebe ve hemşiremiz bulunmaktadır. Hitit Üniversitesi ile Bakanlığımız arasında imzalanan birlikte kullanım protokolüne istinaden 9 Profesör, 37 Doçent ve 56 Doktor Öğretim Görevlisi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizde eğitim faaliyetleri ile birlikte hastalarımıza hizmet vermektedir. Farklı kliniklerde olmak üzere 85 Asistan Hekim Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizde uzmanlık eğitimi almaktadır.” dedi.

21 KENE VAKASI GÖRÜLDÜ

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı ile ilgili de bilgiler veren Sobacı, ilimizde bu yıl 21 kene vakasının görüldüğünü açıkladı. Vatandaşları uyaran Sobacı “Kene yapıştığı zaman kesinlikle usulüne uygun olarak çıkarılması gerekmektedir. Onun için en yakın sağlık merkezine başvurmaları öneriyorum. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin yüzde 100 tedavisi yok; ancak usulüne uygun şekilde ne kadar erken çıkarılırsa risk o kadar az olur.” dedi.

(Haber Merkezi)

