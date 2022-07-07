“Onkoloji Merkezi yıl sonuna bitecek”

Ziyarette, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Meral Göz, Mustafa Gökgöz, Adife Kanar, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı İlkcan Aksu ve ONKO-SAV Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

Ziyarette hasta ve hasta yakınları ile sohbet eden Milletvekili Ceylan, ONKO-SAV Başkanı Birgül Harzadın’dan derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

ONKO-SAV Başkanı Birgül Harzadın, ziyaretlerinde dolayı ayrıca çocukları sevindirdikleri için Milletvekili Ceylan’a, İl Başkanı Ahlatcı'ya ve AK Parti heyetine teşekkür etti.

Gönüllülük esasına dayalı hizmet vermeye çalıştıklarını kaydeden Harzadın, insanların yüzündeki mutluluğu görmenin maddiyatla ölçülemeyeceğini dile getirerek, her vatandaşın kendilerine yardımcı olması gerektiğini belirtti.

Bayram öncesi kanser hastası çocuklarla bir araya gelerek bayramlarını kutladıklarını ifade eden Milletvekili Ceylan, “Kanser hastası çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüme nail olmak bizlere enerji veriyor. Bizlerde bu vesileyse var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Kurban Bayramı öncesinde böyle bir ziyaret ayarladığı için İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya teşekkür eden Milletvekili Ceylan, derneği ziyaretten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın Çorum’a gelen yatırımlarda büyük bir emeği olduğunu belirten Milletvekili Ceylan, İl başkanı ve ekibine teşekkür etti.

“ONKOLOJİ HASTANESİ SENE SONUNA BİTECEK”

Hasta ve hasta yakınlarına acil şifalar dileyen Milletvekili Ceylan, yapımına başlanılan Onkoloji Hastanesi’ni bu sene sonu bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ceylan, hastane ile ilgili tüm cihazların hazır olduğunu ve binanın tamamlanmasının ardından da hizmete açılacağını ifade etti.

“TÜM KANSER HASTALARI MUAYENE OLABİLECEK”

Bazı hastanelerde her kanser hastasının tedavi olamadığına dikkat çeken Milletvekili Ceylan, Çorum’da yapılan Onkoloji Hastanesi’nde 7’de 70’e tüm kanserli hastaların muayene yapılacağının müjdesini verdi.

Çorum’dan her ay 100’lerce hastanın ve hasta yakınının kanser tedavisi için Samsun veya Ankara’ya gitmek zorunda kaldığını hatırlatan Ceylan, yapımı hızla devam eden hastanenin tamamlanmasıyla başka kentlere sevkin önüne geçileceğini ve Çorumlu hastaların kendi memleketlerinde tedavi imkanı bulacağını vurguladı.

“ONKOLOJİ HASTANESİ 100 YILIN YATIRIMI”

Onkoloji Hastanesi’nin Çorum’da 100 yılın yatırımı olduğunu vurgulayan Milletvekili Ceylan, Çorum ölçeğindeki 51 ilde böyle bir hastanenin olmadığını, 750 bin nüfusun altındaki illere hastane açılmasına izin verilmediğini buna rağmen Çorum’a kazandırılmasında büyük emek sarf ettiklerini hatırlattı.

Böyle bir hastanenin Çorum’a yapılmasına izin veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, kanser hastaları ve yakınlarından dua istedi.

Ceylan, hastanede ayrıca çevre il ve ilçelerden de insanların tedavi olma imkanına sahip olacağını kaydetti.

“HER ZAMAN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ”

Kanser hastalarının ve yakınlarının Kurban Bayramını kutlayan Milletvekili Ceylan, bir sorunları olduğu zaman hiç çekinmeden 7 gün 24 saat kendisini arayabileceklerini söyledi.

AHLATCI: “ÇOCUKLARIMIZLA BİR ARAYA GELMEKTEN MUTLU OLDUK”

Kanser tedavisi gören çocuklarla sohbet eden ve onlara moral veren AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, tedavi gören çocuklarla bir araya geldikleri için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Tedavi gören çocukların amansız hastalıkla mücadele etmelerine rağmen morallerinin yüksek olduğunu belirten Ahlatcı, kanser hastalığının kalp damar hastalıklarından sonra en fazla ülkemizi, insanları tehdit eden hastalık türü olduğunu söyledi.

“KANSER HASTALIĞINDA ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ”

Erken tanı konulması ile kanser hastalığının tedavisinin yapılabildiğine değinen Ahlatcı, “Teknoloji gelişti, tıbbi imkanlar gelişti fakat tedavide başarı, tanının erken olmasına bağlı. Erken tanı tedavide hem başarıyı arttırıyor hem de hastanın sağlığa kavuşmasına vesile oluyor” dedi.

Kentteki birlik beraberliğin sayesinde Onkoloji Hastanesi gibi bir yatırımın Çorum’a kazandırıldığına dikkat çeken Ahlatcı, “Onkoloji hastanemizin kazandırılması noktasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile İl Başkanı Yusuf Ahlatcı kanser hastası çocuklara oyuncak dağıtarak onlara hem moral hem de mutluluk yaşattılar.

(Haber Merkezi)