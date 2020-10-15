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Onkoloji Merkezi ihaleye çıkarılıyor

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde Çorum ve bölge için önemli bir sağlık merkezi olan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi yapım işi ihale sürecine önümüzdeki hafta başlanılacağı açıklandı.

Güncel 15.10.2020, 18:29
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Onkoloji Merkezi ihaleye çıkarılıyor

İhaleyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a ve emeği geçen herkese Çorum adına teşekkür ederek, “İlimize hayırlı olsun” dedi. (Haber Merkezi)

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