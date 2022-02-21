“Onkoloji Merkezi 320 günde tamamlanacak”

Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sağlık çalışanları katıldı.

Temel atma töreninde bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’un sağlık alanında hem altyapı hem de personel açısından güzel gelişmeler kaydettiğini söyledi.

Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin ihalesinin 2021’in sonlarında 31 milyona gerçekleştirildiğini ve firmaya yer tesliminin yapıldığını kaydeden Vali Çiftçi, “320 gün sonra bu merkezin bittiğini hep beraber göreceğiz. 1400 metrekarelik alan üzerine oturtulacak binanın toplam kapalı alanı 4336 metrekaredir. Bodrum, zemin kat ve 1. kat olmak üzere inşa edilecek merkezde 76 oda, 3 bekleme salonu ve 15 özel tedavi alanı olacak. Yapı içinde iyotlu tedavi olan hastalar, nükleer tıp hastaları, kemoterapi hastaları ile linac tedavisi gören hastaların ihtiyaçları karşılanacaktır” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Milletvekilleri Tufan Köse, Oğuzhan Kaya ve Ahmet Sami Ceylan’da birer konuşma yaptı.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından butona basılarak temel atıldı.

(Taner ŞİMŞEK)

