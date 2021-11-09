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“Onkoloji Merkezi 2022 Eylül’de hizmete açılacak”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin ikinci kısmının ihale edildiğini bildirdi.

Güncel 09.11.2021, 22:45 10.11.2021, 01:05
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“Onkoloji Merkezi 2022 Eylül’de hizmete açılacak”

Ceylan, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet vermek üzere yapılması planlanan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin izin, ruhsat, onay ve yer gibi konularının 2020 yılında tamamlandığını söyledi.
Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi özellikli bir yapı olduğuna dikkat çeken Ceylan, bu nedenle binanın iki aşamalı yaptırılarak tamamlanmasına daha önceden karar verildiğini açıkladı.
İlk aşamada LİNAC cihazının kullanılacağı özellikli alanların Çorum İl Özel İdaresi tarafından ihale edilerek yaptırıldığını hatırlatan Ceylan, ikinci kısmın tamamlanması için yapılması planlanan ihalenin Çorum İl Özel İdaresi tarafından 08.11.2021 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi gereğince açık ihale usulü olarak anahtar teslim götürü bedel üzerinden elektronik ortamda yapıldığını kaydetti.
30 bin 819 lira ihale bedelli olan ikinci aşamanın tamamlanması ile birlikte Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin 2022 yılı Eylül ayı içerisinde hizmete açılmasının planlandığını kaydeden Ceylan, “İşin süresi 320 takvim günü olarak belirlenmiş olup, yapım işinin tamamlanmasının ardından hastanemizde LİNAC, PET CT, Gama Kamera cihazlarının kurulumları yapılacak 2022 yılı Eylül ayı içerisinde hizmete açılması planlanmaktadır” dedi.
Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin 1400 metrekare taban alanı, toplamda 4336 metrekare kapalı alanı ile birlikte 3 kat üzerinden yapılmasının planlandığını ifade eden Ceylan, bina içerisinde 1 adet seminer ve toplantı odası, 570 metrekare kemoterapi salonu, 230 metrekare yemekhane alanı, mescit, bebek bakım odası ve genel tuvaletler olmak üzere, toplamda 76 oda, 3 Bekleme Alanı ve 15 adet Özel tedavi alanlarının bulunacağını belirti.
Ayrıca bina içerisinde iyotlu tedavi alan hastalar, nükleer tıp hastaları, Kemoterapi hastaları ve Linac tedavisi gören hastalar için ayrı alanların tasarlandığına değinen Ceylan, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi binasının hizmete açılması halinde kanser tedavisi alan hasta ve hasta yakınlarının hastane ana binasına geçmeden tüm işlerini buradan yaptırabileceklerini söyledi. (Haber Merkezi)
 

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