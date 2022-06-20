ONKO-SAV’ın kermesinde gönüllü kadınların özverisi

ONKO-SAV gönüllüsü kadınlar, büyük bir özveri örneği göstererek evlerinde hazırlayıp getirdikleri yiyecekleri satışa sundular.

Dernek Başkanı Birgül Harzadın, kermese desteklerinden dolayı; Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Halk Eğitim Müdürü Bekir Özdemir, gazeteci Mehmet Yolyapar, sanayici Kenan Malatyalı ve Philips Bayii Şahin Aybaş başta olmak üzere, gönüllülere ve tüm Çorum halkına teşekkür etti. (Haber Merkezi)

