ÖNDER kongresine Çorum’dan yoğun katılım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telgraf gönderdiği ve ÖNDER’in yeni genel başkanının seçildiği program İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim Okuma Dünya Birincisi Hafız Mustafa Kızılcaoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, Genel Kurul’da bir selamlama konuşması yaptı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan da kongrede yaptığı konuşmada, katılımcıları çocuklarını imam hatiplere göndermekle kalmayıp okul aile birliklerinde yer almayı çağırdı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati’nin konuşmaları ile devam eden kongrede divan teşekkülünün ardından 57. dönem faaliyetleri, bütçe ve denetleme raporunun ibrası ve tüzük tadilatı gerçekleştirildi.

Yapılan oylama ile genel başkanlığa seçilen Abdullah Ceylan bir teşekkür konuşması yaptı. Kongrede 30 asıl ve 20 yedek üyeden oluşan yönetim kuruluna Çorum İmam Hatipliler Derneği (ÇORİMDER) İl Başkanı Ayhan Boyraz’da üçüncü kez girmeyi başardı.

Öte yandan genel kurula bakan yardımcıları, milletvekilleri, dernek yönetimi, STK temsilcileri ile birlikte AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, ÇORİMDER Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Külcü, Ahmet Peker, Semih Dumlu ve Genç ÇORİMDER üyeleri katıldı.

(Haber Merkezi)

