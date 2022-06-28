Önder Kartal güven tazeledi
Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Başkanlığı’na Önder Kartal yeniden seçilirken, Yönetim Kurulu’nda da Yusuf Bıyıkoğlu, Mahmut Öztemiz ve Yüksel Duran yer aldı.
Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi’nin önceki gün yapılan Genel Kurul toplantısında, başkanlığa yeniden Önder Kartal seçildi. Yönetim Kurulu ise Yusuf Bıyıkoğlu, Mahmut Öztemiz ve Yüksel Duran’dan oluşturuldu.
Genel Kurul’da konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Önder Kartal, tüm sanayicileri bünyesinde toplayan bir mesleki kuruluş olarak, sektörü en iyi şekilde temsil etmenin çabası içinde olduklarını belirterek, sorunlara ortak akıl yoluyla çözüm bulmaya ve talepleri karşılamaya çalıştıklarını söyledi.
Önder Kartal, özetle şu değerlendirmeyi yaptı:
“Tüm üyelerimizle birlikte, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, laboratuvar, AR-GE, mal ve hizmet alımları gibi sektörün ihtiyaç ve zorunlulukları çözme çabası içindeyiz.
Toprak sanayi sektörümüz, ilimizde sanayinin gelişmesini ciddi katkılar sağlıyor. İlimiz sanayileşmede önemli bir yere geldiyse, burada mihenk taşı toprak sanayi sektörüdür. Sanayici ve iş insanlarımızın payı büyüktür.
Toprak Sanayi sektörünün sosyo-ekonomik olarak bölgenin temel dayanağı olduğu gerçeği, bizlerin omuzlarına büyük sorumluluk yüklemektedir. Hiç bir ithal girdisi olmadığı için ülkemizin en büyük sorunlarından birisi olan cari dengelerde büyük rol alan sektörümüzün ihracat kabiliyeti ve potansiyeli geliştirilmesi amacıyla faaliyet yürütme hedefindeyiz.” (Haber Merkezi)
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