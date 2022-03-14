Önder Kahveci Çorum’da

Türk Sağlık-Sen Çorum Şubesi tarafından düzenlenen işyeri temsilcileri istişare toplantısı için ilimize gelen Önder Kahveci hem sendika üyeleriyle biraraya geldi hem de sendika çalışmalarını değerlendirme imkanı buldu.

Türkiye Kamu-Sen İl Başkanlığı’nı da yeni yerinde ziyaret eden ve Kamu-Sen ile Türk Eğitim Sen Başkanı Selim Aydın ve Kamu-Sen’e bağlı sendika başkanları ile buluşan Önder Kahveci: “Mücadelemiz ve gayretimiz hak edenin hakkını alması içindir. Daim Olsun Birliğimiz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

