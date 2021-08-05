Önder İpek, Ortaköy Şapinuva örenyerinin Kazı Başkanı oldu

Çorum İl Kültür Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Ortaköy-Şapinuva örenyeri kazılarının kazı başkanlığı için devir teslim töreni yapıldı.



Kazı başkanlığı görevini yıllardır sürdüren Prof. Dr. Aygül Süel, görevini Hitit Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Önder İpek’e devretti.

Vali Mustafa Çiftçi de önceki gün Ortaköy’de düzenlenen devir-teslim törenine katıldı. Beraberinde Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile birlikte Ortaköy’e giden Vali Çiftçi, Şapinuva Ören Yeri Kazı Başkanlığının devir teslimine katıldı.

Şapinuva kazılarına bugüne kadarki katkılarından dolayı Prof. Dr. Aygül Süel’e teşekkür ederek bundan sonraki hayatında başarılarının devamını dileyen Vali Çiftçi törende Süel’e plaket verdi. Törende Rektör Öztürk, Başkan Aşgın ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir de Onursal Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel’e çeşitli hediyeler takdim etti.

Vali Çiftçi, Aşgın, Öztürk ile İsbir, Hitit Medeniyeti’nin önemli merkezlerinden Şapinuva’daki kazıları bundan sonra yönetecek olan ve görevi devralan Dr. Önder İpek’e de başarılar diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

