Öncül’den “Fikirtepe” fotoğrafları sergisi

Çorumlu fotoğrafçı A. Agâh Öncül , “Fikirtepe” isimli yeni kişisel fotoğraf sergisi ile X-Hall Sanal Sergi sitesinde fotoğraf severlerle buluştu.

1970’lerde İstanbul’a doğru başlayan göç hareketi ile gecekondulaşan ve karmaşık bir habitat oluşturan Kadıköy, Fikirtepe mahallesinde, 2007 yılında imar projesi yapılarak kentsel dönüşüm sürecine başlanmıştı.

Tahliye öncesi ve sonrası yaşayan halkın, gecekondulardan gökdelenlere uzanan hikâyesinin fotoğraflarla anlatıldığı sergi, X-Hall Sanal Sergi web sitesinde “Turkuaz Sergi Salonunda” sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Fotoğrafçılığa Çorum insanını ve sokaklarını kareleyerek başlayan, 15 yıldır birçok sanat derneği ve üniversite topluluklarıyla söyleşi, gösteri ve sergi etkinliklerinde buluşan, ulusal ve uluslararası dergi, gazete gibi yayınlarda fotoğraf, gezi ve sanat üzerine yüzü aşkın yazı, yorum ve makalesi yayınlanmış, iki kitabı basılmış, her yaştan, her kesimden insanları bulundukları anla ve ortamla kaydetmeye çalışan, insanların ve nesnelerin dünyasına dair belge nitelikli fotoğraf çalışmaları ile bilinen Agâh Öncül yeni projeleri ile sanat ve fotoğraf severler ile farklı sanat ortamlarında buluşmaya devam ediyor. (Haber Merkezi)

