Öncül, Eskişehir’de söyleşiye katılacak

Farklı yerlerden farklı insan hikâyelerinin gösterileceği sunumlar sonrası insanları fotoğraflamak, kentsel dönüşüm ve belgesel fotoğrafçılık üzerine bir sohbet gerçekleştirilecek.

Fotoğrafçılığa Çorum insanını ve sokaklarını kareleyerek başlayan, 15 yıldır birçok sanat derneği ve üniversite topluluklarıyla söyleşi, gösteri ve sergi etkinliklerinde buluşan, ulusal ve uluslararası dergi, gazete gibi yayınlarda fotoğraf, gezi ve sanat üzerine yüzü aşkın yazı, yorum ve makalesi yayınlanmış, iki kitabı basılmış, her yaştan, her kesimden insanları bulundukları an’la ve ortamla kaydetmeye çalışan, insanların ve nesnelerin dünyasına dair belge nitelikli fotoğraf çalışmaları ile bilinen Agâh Öncül yeni projeleri ile sanat ve fotoğrafseverler ile farklı sanat ortamlarında buluşmaya devam ediyor. (Haber Merkezi)

