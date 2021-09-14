Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilk konuşmayı Okul Müdürü Aziz Usta yaptı. Konuşmasında okulların önemine değinen Usta, okulların insan yetiştirilen merkezler olduğunu söyledi. Gerek bireylerin gerekse de toplumların içerisinde bulunduğu sorunların eğitim yoluyla çözülebileceğini belirten Usta, “Ülkemizin aydınlık ve mutlu yarınlara şahlanacağına inancım tamdır” dedi.

2020 yılında yapımı tamamlanan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nda 2021 Ocak ayından beri eğitim verilmeye başlanıldığını söyleyen Usta, 20 derslikli okulda 500 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verildiğini dile getirdi.

Usta’nın ardından söz alan Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ise eğitimin bir memleket meselesi olduğunu söyledi. Türk eğitim sisteminin temel amacının fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler yetiştirmek olduğunu belirten Kodek, iyi bir insan olmanın temelinin eğitimden geçtiğini kaydetti.

Tüm dünyanın 2 yıldır salgınla boğuştuğunu ifade eden Kodek, “Bu sürecin üstesinden gelmek hepimizin elinde. Pandemi nedeniyle eğitimde de uzaktan eğitim sürecine geçildi. Şu bir gerçek ki yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey tutmaz. Onun için öncelikli hedefimiz okulları açık tutmak” dedi.

Çorum’da 1443 okulda, 88.741 öğrencinin ders başı yaptığını söyleyen Kodek, “Tüm okullarımızda her türlü önlem alındı. Okullarımızın bakım ve onarımı yapıldı. Öğretmen ihtiyacımız ve eksik dersliğimiz bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okunurken, program Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin folklor gösterisi ile devam etti.

Kutlama programına Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Garnizon Komutanı Per. Alb. Ferhan Işık, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, STK temsilcileri, kamu kurumlarının müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

(Taner ŞİMŞEK)

