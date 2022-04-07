“Önceliğimiz yetimleri sevindirmek”

2022 Ramazan organizasyonu kapsamında pandemi sebebiyle yardımların büyük çoğunluğunu Türkiye içine tahsis ettiklerini, yurt dışında ise Filistin, Arakan, Yemen gibi kriz bölgelerini önceleyerek dünyanın en fakir ülkelerine yardımları ulaştırdıklarını kaydeden Öztekin, “Ramazan ayı içerisinde kumanya dağıtımlarından iftar sofraları kurulmasına, yetim aylıklarının dağıtımlarından zekât, fitre ve bağışların sahiplerine ulaştırılmasına kadar birçok alanda yardım organizasyonları düzenleyecek olan Cansuyu, Ramazan’ın bereketini kardeşleriyle buluşturacak.

Hayırseverler ve yardıma muhtaçlar arasında sevgi ve hoşgörü ortamı oluşturarak toplumsal birlik ve beraberliğe de katkı sağlayan derneğimiz, bu ramazanda da yetimlerimizi unutmadı. Ramazan ayının ilk günü Çorum temsilciliği olarak 150 yetim ailemize hayırseverlerin bizlere ulaştırdığı; ramazan kumanyasını, et ve pideleri yetimlerimizin ellerine ulaştırdık” dedi. (Haber Merkezi)

