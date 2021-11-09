“Önceliğimiz içme suyu”

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Özel İdare olarak bu sene ağırlığı içme suyuna vereceklerini bildirdi.

“Köyün yolu olmasa da insanlarımız idare eder, ama susuz olmaz” diyen Bektaş, bu sene yol ve kilit taşı işine girilmeyeceğini dile getirdi.

Bektaş, bu yıl için ilk önceliklerinin su sorununu çözmek olduğunu, sonrasında ise tarımsal sulamaya ağırlık verileceğini kaydetti. (Taner ŞİMŞEK)

