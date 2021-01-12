Türkiye'nin Çin'den aldığı 3 milyon doz koronavirüs aşısının incelemesi yarın tamamlanacak. Aşı yarından itibaren vurulmaya başlayacak. Sağlık Bakanlığı da mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" isimli uygulama ile Kovid-19 aşı kayıtlarını yapmaya başlayacak.

Aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Önce kayıt, sonra aşı yapılacak. Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek. Uygulama "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek. Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.

Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.

(AA)