Önce halk oyunları, sonra İbrahim Sarıca konseri

37. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında Kadeş Barış Meydanı’nda İbrahim Sarıca ve İhtiyar Heyeti sahne aldı.

Sunuculuğunu Meltem ve Uğur Çınar çiftinin yaptığı etkinlikte ilk önce Belediye Bandosu Konseri gerçekleştirildi. Devamında ise Bayat Belediyesi GSK Halk Oyunları Ekibi ve Ege Yöresi Halk Oyunları Ekibi tarafından gerçekleştirilen folklor gösterisi beğeniyle izlendi.

Programın son bölümünde ise İbrahim Sarıca ve İhtiyar Heyeti sahne alarak birbirinden güzel şarkıları seslendirdi.

(Yeriş KUŞCU)

