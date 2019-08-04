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Önce eşini sonra kendini vurdu

Bunalıma giren 66 yaşındaki Sadık G., kendisine ait ruhsatsız tabanca ile önce eşi Duru G.’yi vurdu. Sonra da aynı silahla kafasına ateş etmek suretiyle intihara kalkıştı.

Önce eşini sonra kendini vurdu

Bunalıma giren 66 yaşındaki Sadık G., kendisine ait ruhsatsız tabanca ile önce eşi Duru G.’yi vurdu. Sonra da aynı silahla kafasına ateş etmek suretiyle intihara kalkıştı.

04 Ağustos 2019 Pazar 16:55
Önce eşini sonra kendini vurdu

Olay Çorum merkeze bağlı Karahisar Köyü’nde meydana geldi. İddialara göre, eşi ile tartışan Sadık G., buralıma girip ruhsatsız silahı ile eşine ateş etti. Kurşunun isabet ettiği kadının kanlar içinde yerde kaldığını gören Sadık G., daha sonra silahı kendisine doğrultarak intihara kalkıştı. Silah seslerini duyan köylüler durumu hemen jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı çifte ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Karı-koca, daha sonra ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. (Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 05.08.2019 00:16
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