Önce eşini sonra kendini vurdu

Olay Çorum merkeze bağlı Karahisar Köyü’nde meydana geldi. İddialara göre, eşi ile tartışan Sadık G., buralıma girip ruhsatsız silahı ile eşine ateş etti. Kurşunun isabet ettiği kadının kanlar içinde yerde kaldığını gören Sadık G., daha sonra silahı kendisine doğrultarak intihara kalkıştı. Silah seslerini duyan köylüler durumu hemen jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı çifte ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Karı-koca, daha sonra ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. (Yusuf ÇINAR)