Önce dua sonra hatıra

Çocuklar için oyun alanı, aileler için kondisyon aletleri ve dinlenmek için de havuz ve kameriyeler yapılan Cemal Boyacı Parkı’na da uğrayan Çorum Gazeteciler Cemiyeti üyeleri burada ilk olarak Şehitler Çeşmesi’nde dua etti. Çorumlu gazeteciler daha sonra ise oyun alanı önünde oluşturulan, üzerinde “Ortaköy Hatırası” ibaresi bulunan ve yörenin tandık kültürünü yansıtan bölümde ise hatıra fotoğrafı çekinmeyi ihmal etmedi.

(Haber Merkezi)