Önce dua sonra hatıra
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’in çeşitli belediyelerden destek alarak mezbelelik halden kurtardığı ve bugün turizmin hizmetine sunulan Cemal Boyacı Parkı’nda dinlenme imkanı bulan Çorum basını burada Osmanlı mimarisine göre yapılan Şehitler Çeşmesi’nde vatanı için canı feda eden kahramanlara dua etmeyi ihmal etmedi.
Güncel 20.10.2020, 21:41
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Çocuklar için oyun alanı, aileler için kondisyon aletleri ve dinlenmek için de havuz ve kameriyeler yapılan Cemal Boyacı Parkı’na da uğrayan Çorum Gazeteciler Cemiyeti üyeleri burada ilk olarak Şehitler Çeşmesi’nde dua etti. Çorumlu gazeteciler daha sonra ise oyun alanı önünde oluşturulan, üzerinde “Ortaköy Hatırası” ibaresi bulunan ve yörenin tandık kültürünü yansıtan bölümde ise hatıra fotoğrafı çekinmeyi ihmal etmedi.
(Haber Merkezi)
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