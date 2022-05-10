“Önce Çorumlu kendi kültürüne sahip çıkmalı”

Vakıflarda çalışmanın en önemli kriterinin “gönüllülük” olduğunu vurgulayan Bilan, “Bizim vakfımızda bir araya gelen tüm mütevelli heyet üyelerimiz de maddi ve manevi tüm katkılarını hiçbir beklentileri olmadan gönüllülük esasına göre yapmaktadırlar” dedi.

Vakıfların koruyucu, kollayıcı, destekleyici ve arşivleme görevleri yanında, adına faaliyetler yürüttükleri illerin sorunlarına, kültürel zenginliklerine de sahip çıkmaları gerektiğine dikkat çeken Alper Bilan, öğrenci burslarının önemine de değinerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kent halkının etkinliklere ilgisizliği, sanayiden sonra en büyük gelir kaynağı olacak turizmin ihmali önemli bir problem. Başlattığımız ‘Hititler Okullarda’ projesi ile tanıtım etkinliklerimizi daha da artırdık. Ama yine de, Çorum’a gelen turist sayısının artmadığını görüyoruz.”

“Çorum’da turizm altyapısını geliştirme ve tarihi zenginliklerini tanıtma açısından herkesin daha fazla çaba göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Önce Çorum’u Çorumlulara tanıtmak ve Çorumluların kendi kültür değerlerine sahip çıkmalarını sağlamak durumundayız.”

(Haber Merkezi)

