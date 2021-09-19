Onan, Zafer Partisi İl Başkanlığı’na atandı

Zafer Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, “Türkiye çok ciddi problemler ile karşı karşıya. Tüm bu problemleri çözmek için gerekli hazırlığımız ve insan kaynağımız var. Saray rejimi Türk milletini hastalıkta, pandemide dahi açlığın kucağına bıraktı. Türkiye'de insanlar artık hem aç hem esirdir. Türkiye'yi tok, mutlu, huzurlu ve özgür bir Türkiye yapacağız. Atatürk çizgisinde Türk milliyetçilerine güvenin” diyerek Zafer Partisi’nin iddialarını yineledi. (Haber Merkezi)

