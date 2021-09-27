Onan: “Vatandaşlarımız kira ve gıda fiyatlarındaki artışlar altında eziliyor” 

Varlıklı kesimin dışında tüm vatandaşların, yaşam tarzından fedakarlık yapmaya başladığını kaydeden Onan, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Okulların açılmasıyla, ailelerin harcama kalemleri ve giderleri bütçeleri daha da açık hale getirmiştir.

Pandemi süreci ve sığınmacı / göçmenlerin yükü sebebiyle, vatandaş kiralık ev arıyor ve bulamıyor. Ev sahipleri artan kira artışları ile birlikte, kiracılarından kiraların yükseltilmesi talebinde bulunuyorlar. Genç işsizlik başta olmak üzere işsizlik sorunu bir türlü çözülemiyor. Kışın gelmesi ile birlikte, turizm sektörünün de kapanması, işsizlik rakamlarını daha da yukarı taşıyacaktır.

İlaç, lokanta, hizmet sektöründe fiyatlar ciddi oranlarda yükselmiştir. Önümüzdeki aylarda petrol fiyatlarının 90 dolar seviyesini görmesi dünya piyasalarındaki diğer muhtemel beklentilerdendir. Dünyadaki artan doğalgaz fiyatlarının iç piyasaya yansıması ve döviz fiyatlarının artışı, pek çok aile bakımından doğalgaz kullanımını kısıtlayacaktır.

Artan gıda fiyat artışlarını beş markete yüklemek, gıda fiyatlarını düşürmek için bir hamle değildir. Yerli üretim, girdi fiyatları sübvanse edilerek teşvik edilerek arz yoğunluğu sağlanmalı, fiyatları halkın satın alabileceği seviyeye çekilmelidir.

Çözüm olarak, önümüzdeki kış mevsiminin dar ve orta gelir grubunun rahat geçirebilmesi için bu durumdaki vatandaşlara ve küçük esnaf ve sanatkara hazineden kış mevsimi boyunca asgari bin liradan az olmamak kaydıyla ekonomik nakit yardım yapılmalıdır.” (Haber Merkezi)

