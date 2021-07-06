Onan: “Tüketici enflasyonu son iki yılın zirvesine çıktı”

TÜİK’in Haziran 2021 enflasyon oranlarını önceki gün açıkladığını hatırlatarak bu verilere göre aylık 1.94, yıllık ise yüzde 17.53 oranında enflasyon bulunduğunu hatırlatan Bedii Onan: “Bu veriler ile tüketici enflasyonu son 2 yılın zirvesine çıkmıştır. ENAG (Enflasyon Araştırma grubu) verilerine göre de tüketici fiyat endeksi Haziran ayında % 3,28 oranında artmıştır. Son altı aylık enflasyon oranı %19,16 olmuştur” dedi.

Ortada iki farklı rakamın bulunduğunu, tüm kamu çalışanı memurlar ile emeklilerin TÜİK verisine göre Temmuz ayında toplam % 8,45 enflasyon farkı alacağını belirten Ayyıldız Hareketi İl Koordinatörü Onan, 2021 yılı için öngörülen maaş zammının 3+3 olarak planlandığını ancak bu rakamın yılın ilk üç ayında eridiğini, sabit ve düşük gelirli vatandaşın hayat pahalılığı karşısında ezilmeye mecbur bırakıldığını açıkladı.

Vatandaşın zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için hayatın doğal akışında ihtiyacı olan diğer gereksinimlerinden ödün verdiğini ve bu gidişle de vermeye devam edeceğini belirten Onan açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Yüzde 3+3 lük maaş zammına imza atan yetkili sendika yöneticileri geçim sıkıntısı çeken ve artan hayat pahalılığı karşısında ezilen vatandaşa karşı büyük bir vebal altında kalmıştır. Çarşı ve pazardaki her türlü ürünün fiyatları, yukarıda yazdığım rakamlardan daha yüksek seyretmektedir. Alınan ve ya alındığı ifade edilen her türlü ekonomik önlemin bir amacı ve sonucu ortada yoktur”

Haziran ayında fiyatı en çok aratan ürünlerin başında yine gıda fiyatları, ev eşyaları ve ulaşım giderleri başı çekmektedir. Bilindiği gibi, beslenmek tüm canlılar için birincil ve mutlaka karşılanması gereken bir ihtiyaçtır. Bu fiyat artışları karşısında bırakın porsiyon küçültmeyi, tencerelerde küçülecektir. Tencerelerde pişen yemekler de yetersiz hale gelecektir. Liste yaparak alış verişe çıkmak, hayat pahalılığına çare olmayacaktır.

Artan döviz fiyatlarının enflasyona etkisi ve yap boz tahtasına dönen ekonomi kararları, iç ve dış yatırımcı üzerinde tedirginlik oluşturmakta, ekonominin üzerinde samimi düşünceleri, karamsar bir havaya çevirmektedir. Bu döngü devam ettiği sürece enflasyon önümüzdeki aylarda da yükselmeye devam edecek, yine fatura, sabit ve dar gelirli üzerinde kalacaktır. Bütçedeki açıklar ve ödenmesi muhtemel emekli ikramiyeleri, elektrik, doğal gaz ve akaryakıt zamları ile ne kadar finanse edilebilir?”

Yeni dönemde iktidar ve memur sendikalarının vatandaşın satın alma gücünü ve refah seviyesini yükseltecek, gerçekçi toplu görüşme ve sözleşme yapması gerektiğini de belirten Bedii Onan asgari ücretlinin de sahipsiz bırakıldığını sözlerine ekledi.

(Ömür SOYTEMİZ)

