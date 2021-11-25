Onan: “Öğretmen ilham kaynağıdır”

Her yıl 24 Kasım’da öğretmenlerin yılda bir kez hatırlanarak değeri ve emekleri üzerine güzel sözler söylendiğini, baş tacı yapıldığını ayrıca çalışma ile yaşam şartlarının iyileştirilmesi için vaatler verildiğini belirten Zafer Partisi İl Başkanı emekli eğitimci Bedii Onan; “25 Kasım gününden sonra da yaşam eski halinde devam eder. Muhtemelen de bugün yine benzer durumları yaşayacağız” diye konuştu.

Bir öğretmen olarak mesleğin zevki ve sıkıntılarını uzun yıllar yaşadığını, çok sayıda öğrencinin eğitimine meslek ve iş sahibi olmasına katkıda bulunduğunu vurgulayan Bedii Onan okulun öğretmenin ikinci evi olduğunu, öğretmenin dünyayı aydınlatarak karanlığı aydınlığa çeviren bir güneş olduğunu söyledi.

Zafer Partisi İl Başkanı Onan mesajında şu görüşlere yer verdi: “Öğretmen bir sanatkardır, öğrencilerin geleceğinin temelini, öğretmenler atarlar ve geleceklerini ve kişiliklerini de öğretmenler şekillendirir. Öğretmen öğrencilerin hedef ve hayallerine ulaşması için ilham kaynağıdır. Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. Öğrencilerin yetişmesinde emeği olan tüm fedakâr ve üretken öğretmenlerimizi en içten dileklerimle kutluyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

