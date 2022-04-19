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Onan: “Faizin sebep, enflasyonun sonuç olmadığı ortaya çıkmıştır”

Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, son dönemde yaşanan hayat pahalılığı ve enflasyonun maalesef önlenemez, durdurulamaz bir hal aldığını söyledi.

Güncel 19.04.2022, 00:16
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Onan: “Faizin sebep, enflasyonun sonuç olmadığı ortaya çıkmıştır”

Hayat pahalılığının alıp başını gittiğini, iktidarın ise sadece sabır telkin ettiğini söyleyen Zafer Partisi İl Başkanı Onan, faizin sebep, enflasyonun sonuç  olmadığının ortaya çıktığını vurguladı. 
İktidarın hayat pahalılığının geçici olduğu vurgusu üzerinde durduğunu ancak 2 bin 500 TL’lik emekli maaşı ile nasıl geçimin sağlanacağını açıklamadığını söyleyen Bedii Onan; “Sabır garibin aşını ekmeğini temin etmekten,  soğuk evinin sıcaklığını sağlamaktan, evinin kirasını, gelen faturalarını ödemekten çok uzaktır. Kısacası sabır aç karınları doyurmaktan uzaktır. Çözüm vatandaşın ihtiyacını rahatça alabileceği gelir seviyesine ulaştırmaktır.
Son verilere göre M1 olarak ifade edilen para arzı, son üç yıl içerisinde yaklaşık % 200 oranlarına varan artışlar göstermiştir. Enflasyon denilen sıkıntının kaynağını burada aramak gerekir. Faizin sebep, enflasyonun sonuç olmadığı da ortaya çıkmıştır. Artan enflasyonun sebebi para arzıdır. Enflasyon sarmalı vatandaşı başta akaryakıt fiyatları olmak üzere hareket edemez hale getirmiştir. İktidarın ekonomi politikası vatandaşın fakirleşmesine neden olmuştur. Mart ayı bütçe açığı 68 milyar liraya, kısa vadeli dış borç 176 milyar doların üzerine yükselmiştir” dedi.
Emeklinin bayram ikramiyesine artış beklediğini ancak henüz bir rakamın açıklanmasını, resmi verilerde yüzde 60 olan enflasyona göre emekli ikramiyelerinin asgari bu oranda artırılması gerektiğini de belirten Onan; “Gelecek yıl seçim yılı sebebiyle yapılacak yüksek ikramiye artışları, bu yıl ki yaşanan mağduriyetleri unutturmaya yetmeyecektir” diye konuştu.
Türkiye’de 250 bin Dolar ile konut alma ile elde edilen Türk vatandaşlığının inşaat maliyetleri ile birlikte konut fiyatları ve kira bedellerini yükselttiğini, kirada oturan vatandaşın gelirinden fazla kira ödeme durumunun ortaya çıktığını, kiracılar ile ev sahiplerinin kira bedeli yüzünden karşı karşıya geldiğini de bildiren Zafer Partisi İl Başkanı Onan mülteci konusunda da şu görüşlere yer verdi; “Son dönemde haber kanallarında ve sosyal medya görüntülerinde rastladığımız geçici sığınmacıların olumsuz görüntüleri, ileri de yaşanabilecek hoş olmayacak davranışların da ön göstergesidir. Türk milletinin örf ve ananesi içine sinmeyen davranışları reddeder. Yola sandalye koyarak, hoş olmayan davranışlar sergileyen geçici sığınmacıların davranışları tasvip edilecek davranışlar değildir. Hoş görülü açıklamalar yapmak yerine, hukuk kurallarını işletmek, Türkiye Cumhuriyeti kurallarına uygun hareket etmeyi benimsetmek herkesin görevi olmalıdır”
(Volkan SINAYUÇ)
 

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