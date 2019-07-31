“On dilim kavun” tezgâhlarda

İlçeye bağlı 106 köyün yaklaşık 80’inde ekimi yapılan meşhur on dilim kavunun hasadına başlandı. On dilim kavun çeşidinin hasadının erken başlayıp erken bittiğini söyleyen üreticiler, bu sürecin 3 aylık bir zaman dilimde gerçekleştirdiğini aktardı.

Kavşut Köyü’nde çiftçilik yapan Hüseyin Kuşbudu, bu yıl yaklaşık 100-150 ton 10 dilim kavun ektiğini, şuana kadar 10 ton kavun çıktığını, bir kısmının da olgunlaşmasını beklediğini söyledi. Bu yıl yağışların çok olmasından dolayı verimin geçen seneye oranla daha iyi olduğunu söyleyen Kuşbudu, 5 gün önce hasadını yaptığı tarlasından çıkan 10 dilim kavunları traktörü ile ilçe merkezinde kilosunu 2 TL’den sattığını belirterek, bu cins kavunların hem aroması hem de veriminin güzel olduğu için ektiğini söyledi.

KAVUNUN FİYATI İLK ÇIKTIĞINDA 2 LİRA

İlk kavun hasadının çıkıp tezgâhlardaki yerini almasıyla birlikte fiyatının 2 TL olduğunu vurgulayan Kuşbudu, sezon sonuna doğru kavun bolluğunun olduğu zamanlarda bu fiyatların 1 TL’ye kadar düştüğünü söyledi.

Kavun yetiştiriciliğinin işçiliği çok zordur diyen Kuşbudu, “Bizim en büyük sorunumuz domuzlar. 15 tane domuz 100 dönüm bir tarlaya girdiği zaman 1 gecede bitirebiliyor. Bizler sabaha kadar domuz nöbeti tutmak zorunda kalıyoruz” dedi.

1 KAVUN 3-4 KİLOGRAM ARASINDA GELİYOR

Kavşut Köyü’nde yaklaşık 150 dönüme 10 dilim kavun eken Hüseyin Kuşbudu, tarlasından şuana kadar 10 ton ürün aldığını, 100-140 tona yakın ürünün ise olgunlaşmayı beklediğini ifade etti.

10 dilim kavunun ortalama 3-4 kg arasında geldiğini aktaran Kuşbudu, “Hem görüntü hem de lezzet bakımından tüketiciler genellikle bu dönemde 10 dilim kavunu tercih ediyorlar” dedi.

Kuşbudu, gerek yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, gerekse yaz tatili olması nedeniyle Sungurlulu olup başka illerde ikamet eden vatandaşların genellikle hediye olarak yaşadıkları şehirlere 10 dilim kavunu götürdüklerini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)