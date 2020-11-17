“On bebekten biri prematüre doğuyor”

Hastane’nin açıklamasında, yaklaşık her on bebekten birinin prematüre doğduğu belirtilerek, “Bu bebekler anne karnındaki büyüme ve gelişmelerini henüz tamamlamadan dünyaya geldikleri için, başta solunum sistemi olmak üzere, kalp-damar sistemi, bağırsak sistemi, sinir sistemi ile ilgili sorunlarla karşı karşıya kalırlar” denildi.

Bu bebeklerin tıbbi gereksinimlerinin, özel olarak hazırlanmış ünitelerde karşılanması gerektiği ifade edilen açıklamada, “Amaç sadece bu bebeklerin hayatta kalması değil, ileride yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı bireyler olmalarıdır” ifadesi kullanıldı.

DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ

Dünya prematüre günü, her yıl tüm dünyada ve ülkemizde prematüre bebekler konusunda farkındalık kazandırmak, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacı ile kutlanan özel bir gündür.

Otuz yedinci gebelik haftasını tamamlamadan dünyaya gelen bebeklere prematüre bebek denir. Yaklaşık her on bebekten biri prematüre doğmaktadır. Bu bebekler anne karnındaki büyüme ve gelişmelerini henüz tamamlamadan dünyaya geldikleri için, başta solunum sistemi olmak üzere, kalp-damar sistemi, bağırsak sistemi, sinir sistemi ile ilgili sorunlarla karşı karşıya kalırlar. Yine bu bebeklerin bağışıklık sistemleri tam gelişmediğinden, mikroorganizmalara karşı dirençleri de düşüktür. Bu nedenle onlar için özel olarak tasarlanmış ünitelerde tıbbi gereksinimleri karşılanmalıdır.

Özellikle 32 haftadan önce ve 1500 gramın altında doğan bebeklerin bakımında daha donanımlı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerine, yenidoğan uzman hekimlerine, deneyimli hemşire ve sağlık personeline gereksinim vardır. Amaç sadece bu bebeklerin hayatta kalması değil, ileride yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı bireyler olmalarıdır. Bu da, erken dönemde bu bebeklere sunulan sağlık hizmetinin kalitesi ile yakından ilişkilidir.

Günümüzde prematüre bebek bakımında en kaliteli bakım, bebeğe daha az dokunarak, daha çok gözlem yapılması şeklindeki bireyselleştirilmiş bakımdır.

Biz de Hastanemiz olarak bu bebeklerimizin ciddi sağlık sorunları yaşamamaları için yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yenidoğan uzmanı hekimleri, deneyimli hemşire ve sağlık personeli ile 24 saat aralıksız hizmet vermekteyiz. Ayrıca prematüre bebek bakımına ailelerin de aktif katılımları sağlanmaktadır. Prematüre bebeklerimizin sağlıklı bireyler olarak yaşamlarını sürdürmeleri için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Tüm prematüre bebeklerin ve tüm prematüre bebek sahibi biricik ailelerin “ “Dünya Prematüre Günü” kutlu olsun.

Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi