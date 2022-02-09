Ömür Soytemiz’in amcası Fehmi Soytemiz vefat etti
Arkadaşımız Ömür Soytemiz’in amcası Fehmi Soytemiz (85), akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Isparta Eğirdir Devlet Hastanesi’nde dün (8 Şubat 2022 Salı) akşam saat 22.30 sıralarında hayatını kaybetti.
Güncel 09.02.2022, 16:55
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Sevim Soytemiz’in eşi, Adnan, Atilla ve Aydın Soytemiz’in babaları olan, Silahlı Kuvvetler’den sivil memur emeklisi Fehmi Soytemiz’in cenazesi, yarın (10 Şubat 2022 Salı) öğle namazından sonra Eğirdir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Soytemiz kardeşlerden, Hüseyin Soytemiz, Gülzade Soytemiz ve Zihni Soytemiz’den sonra Fehmi Soytemiz’in de hayata veda etmesinden sonra, geriye yalnızca, Ömür Soytemiz’in babası Hasan Soytemiz kaldı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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