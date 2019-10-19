Ömrünü mesleğine adamış bir isim: Mehmet Yolyapar

Yerel gazetelerde öykü ve şiirleriyle 1960’lı yıllarda tanışan Mehmet Yolyapar, 1985 yılında çıkarmaya başladığı Çorum Haber Gazetesi’nin kuruluş tarihi olan 17 Eylül’ü, kendisinin de gazeteciliğe başladığı tarih sayar.

Çorum Ekspres’te daha ilk aylarında köşe yazıları da yazmaya başlamış olan Mehmet Yolyapar, Çorum Gazetesi’nde muhabir olarak görevine devam eder. Ardından Yazı İşleri Müdürlüğü, Genel Yayın Müdürlüğü unvanları gelir.

TRT ve Hürriyet Haber Ajansı’nın muhabirliklerini yapar, haftalık, aylık bazı yayın organlarını çıkarır. 17 Eylül 1985 tarihinde Çorum Haber’i haftalık olarak çıkarmaya başlar. Mehmet Yolyapar’ın genel müdürlüğünde Haziran 1986’da günlük yayına geçer. Kurucusu ve başyazarı olduğu bu gazeteyi tam 32 yıldır yönetir.

Mesleki yaşamında yarım asrı dolduran Yolyapar, Çorum’un mesleğini sürdüren en eski gazetecisi. Çorum tarihinin en uzun süre gazetecilik yapan kişisi. Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin 16 yıl başkanlığını yaptı. Şimdi de Cemiyet Onursal Başkanı sıfatını taşıyor.

1986’da Şeker Fabrikası’nın Çorum’a kazandırılması, 1995’te Çorum-Ankara bölünmüş yol ihalesinin sağlanması, Yolyapar’ın açtığı kampanyaların ve kararlı, ısrarlı yayınlarının sonucudur. O yılları yaşamış Çorumlular, O’nun bu hakkını teslim ve takdir ederler.

Üniversite konusundaki mücadelesi dillere destandır.

1992’de yeni üniversiteler kurulurken günlerce “Baba! Çorum üniversitesini istiyor!” diye gün sayar. Yeni üniversitelerin kuruluşu ile ilgili yasada Çorum yer almayınca, “Baba’dan hayır çıkmadı!” diye sitemini ifade eder. 1995’te Çorum’a üniversite kuruluşu yeniden gündeme geldiğinde, Hürriyet’te çıkan bir yazısı dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i küplere bindirir. Hesap ustası Demirel, Çorum’a yaptığı yatırım ve hizmetleri bir bir sayıp döker; “Bunlar gökten zembille inmedi!” der. Hürriyet’te yayınlanan bu cevap üzerine, Yolyapar ikinci yazısını gönderir ve altın vuruşunu yapar: “Çorum’da Menderes’in Çimento Fabrikası, Özal’ın Şeker Fabrikası var. Sizin ne eseriniz var gösterin!” der. Gazete ve televizyonlar bu ilginç polemiği kaçırmazlar… Yolyapar’ı Demirel’e karşı 2-1 galip ilan ederler.

Çorum’da yaşayan ve sadece şehrin değil ülkenin de gündemini yakından takip eden, Mehmet Yolyapar’ı ziyaret ederek bir röportaj gerçekleştirdik.

Röportaj-Kurgu: Mevlüt Çiftçi

Kamera: Ufuk Küçükyılmaz