Ömrünü fidan dikmeye adamıştı… Çorumlu Çakır Dede için duygusal paylaşım

Orman Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çorum’un Sungurlu ilçesinde ağaçlandırma çalışmalarına önemli katkılar sunan Çakır Dede lakabıyla anılan Çorumlu merhum Mehmet Kurman’ı andı. İşte o paylaşım: “Hepimiz ölüp gideceğiz ama eserin kalır” demişti... Eserlerin yaşıyor Çakır Dede. 23 yılda yurdun dört bir yanına ve yurt dışına 400.000 fidan diken Çorumlu Mehmet Kurman 5 yıl önce bugün hayata veda etti. Saygı, rahmet ve dua ile...

ESERLERİ HALA YAŞIYOR

Orman Bölge Şefliği ise, Çakır Dede’yi şu sözlerle andı; “Mehmet Kurman dut, badem, çam, meşe ve kuşburnu gibi türlerden otoyol kenarlarına binlerce fidan dikti. Ömrünü fidan dikmeye adayan Çakır Dede 2016’da hayatını kaybetti ancak eserleri hala yaşıyor.” Çakır Dede, 23 yılda 400 bin adet fidan dikerek Türkiye’de adını duyurmuştu…

