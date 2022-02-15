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“Omicron hızla artıyor, en etkili yöntem aşı olmak”

Çorum İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Covid-19 virüsünün yeni varyantı Omicron’un hızla yayılmaya devam ettiğini belirterek, “Maske, mesafe, temizlik ve aşı kurallarına riayet ederek birçok vatandaşımız bugüne kadar kendisini korudu. Bundan sonra da aynı şekilde salgın hastalık tehlikesi ortadan kalkana kadar bildiğimiz bu tedbirlere, taviz vermeden özen göstermeye devam edelim” dedi.

Güncel 15.02.2022, 14:51 15.02.2022, 23:25
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Sağlık Müdürü Sobacı, müdürlük binasında basın toplantısı düzenleyerek pandemi sürecinde Çorum’un genel durumu hakkında bilgi verdi.
Omicron’un, Delta varyantına göre yüksek bulaşıcılık hızı ve daha fazla virüs yükü özelliklerine sahip olduğuna dikkati çeken Sobacı, bu durumun, virüsün daha kısa sürede daha fazla kişiye bulaşmasına yol açtığını kaydetti. Sobacı, özellikle mevsim itibariyle havaların soğuması ile birlikte insanların kapalı ortamlarda daha fazla birlikte zaman geçirmeye başladıklarını hatırlatarak, bunun da virüsün yayılmasını hızlandıran etkenlerin başında geldiğini söyledi.
Sobacı, “İlimizde salgının pik yaptığı bu dönemde özellikle yaşlılarımız, kronik hastalığı olanlar ve hamileler kendilerini korumak için daha dikkatli olmalıdır. Aşısız veya eksik aşılı olanlar mutlaka aşılarını bir an önce yaptırmalıdır” diye konuştu.
Sobacı açıklamasına şu şekilde devam etti:
“OMİCRON VARYANTI NEDİR?”
“Covid-19 virüsünün çoğalması sırasında oluşan genetik değişimlerin sonucunda yeni varyantlar ortaya çıkmaktadır. Covid-19 virüsü ilk saptandığından günümüze kadar çok sayıda farklı mutasyon geçirdi. Covid-19 virüsünün son varyantı olan Omicron varyantı da 2021 yılının son çeyreğinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Omicron varyantı Avrupa’dan daha sonra ülkemizde başta İstanbul olmak üzere özellikle kalabalık şehirlerde hızla yayılım göstererek yeni bir dalgaya neden olmuştur. Bölgemizde ve ilimizde de Omicron varyantı son 1 aydır etkisini göstermeye başlamış ve akabinde vaka sayılarımız hızlı bir şekilde artmıştır.”
“İLİMİZDE VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞIN NEDENİ NEDİR?”
“Omicron, Delta varyantına göre yüksek bulaşıcılık hızı ve daha fazla virüs yükü özelliklerine sahiptir. Bu, virüsün daha kısa sürede daha fazla kişiye bulaşmasına yol açmaktadır. Özellikle mevsim itibariyle havaların soğuması ile birlikte insanlarımız kapalı ortamlarda daha fazla birlikte zaman geçirmeye başladılar. Bu da virüsün yayılmasını hızlandıran etkenlerin başında gelmektedir. Yine okulların ara tatile girmesi ile birlikte büyük şehirlerden küçük şehirlere doğru iller arası nüfus hareketliliğinin arttığı, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde yeni varyantın yayılımının hızlandığı da göz ardı edilmemelidir.”
“SALGININ KONTROLÜ İÇİN ALINAN TEDBİRLER NELERDİR?”
“Daha önce ifade edilen tedbirler yine herkes için geçerlidir. Omicron varyantına karşı da bilinen salgın tedbirleri, yani maske, mesafe ve temizlik kuralları haricinde ek bir tedbir söz konusu değildir. Ayrıca bu tedbirlerin yanı sıra en önemli silahımız aşıdır. Aşının birçok hastalık için kanıtlanmış olan etkisini koronavirüs hastalığı için de net bir şekilde söyleyebiliriz. Aşılanmamış kişilerde yoğun bakıma yatış ve ölüm riskinin daha yüksek olduğunu biliyoruz.”
“AŞILAMA ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?”
“Çorum 18 yaş ve üzeri nüfusta en ez iki doz aşı olma oranında % 84,6 ile Türkiye’de 18. sıradadır. İlimizde bugüne kadar toplam 1.001.095 doz aşı uygulanmıştır. 
Omicron varyantına karşı tedbir olarak, daha önce aşılarını tam yaptırmış olan kişilerin aradan 3 ay veya daha fazla zaman geçmişse mutlaka hatırlatma dozu olarak bir aşı daha yaptırmaları gerekmektedir.
Aşılar tüm hastanelerimizde, Aile Sağlığı Merkezlerinde ve Toplum Sağlığı Merkezlerimizde uygulanmaktadır. Ayrıca yaşlı ve yatalak hastalarımız da MHRS’den Toplum Sağlığı Merkezleri üzerinden randevu almak suretiyle evlerinde aşılarını olabilmektedir. Geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz üzere ilimizde Türkovac Aşısı da uygulanmaya başlamıştır. Türkovac aşısı şimdilik Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaktadır.”
“HASTANELERİMİZDE YATAK PROBLEMİ VAR MIDIR?”
“Sağlık hizmetlerinin sunumu açısından salgının mevcut süreci ile ilgili endişe edici bir durum söz konusu değildir. İlimizde yatak doluluk oranımız % 54,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranımız % 64,3’dür. Covid yanı sıra diğer hastalıklarla ilgili poliklinik ve ameliyat hizmetlerimiz de rutin bir şekilde devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü 29 Ocak - 4 Şubat tarihine ait haftalık vaka sayılarını açıkladı. Yüz bin nüfusa düşen vaka oranımız 937,32 olmuştur. Salgının seyri takip edildiğinde vaka oranımızın 1-2 hafta daha artacağını, daha sonra da düşüşe geçeceğini öngörüyoruz. Günlük vaka sayılarımız önceki piklerde gördüğümüz rakamların daha da üzerine çıktı, ancak vaka sayısına göre hastaneye yatış sayılarının üçte biri kadar olduğunu görüyoruz. Bu düşüşteki en büyük etkenin de aşılar olduğunu düşünüyoruz. Nitekim yoğun bakıma yatan hastalarımızın yaklaşık % 85’inin aşısız veya son 3 ay içerisinde hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişilerden oluştuğunu gözlemliyoruz.”
“VATANDAŞLARIMIZA ÖNERİLER NELERDİR?”
“Omicron varyantı önceki varyantlara göre daha hafif klinik belirtiler gösterse de özellikle yaşlılar, mevcut kronik hastalığı olanlar ve aşısız kimselerde hastalığın daha ağır ve ölümcül seyredebileceği göz ardı edilmemelidir. 
İlimizde salgının pik yaptığı bu dönemde özellikle yaşlılarımız, kronik hastalığı olanlar ve hamileler kendilerini korumak için daha dikkatli olmalıdır. Aşısız veya eksik aşılı olanlar mutlaka aşılarını bir an önce yaptırmalıdır.
Maske, mesafe, temizlik ve aşı kurallarına riayet ederek birçok vatandaşımız bugüne kadar kendisini korudu. Bundan sonra da aynı şekilde salgın hastalık tehlikesi ortadan kalkana kadar bildiğimiz bu tedbirlere, taviz vermeden özen göstermeye devam edelim.” (Nurdan AKBAŞ-Yusuf ÇINAR)
 

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