Omicron endişesi 93 ülkeye yayıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınında ikinci yılı geride kalırken, yeni varyantlar endişeleri artırıyor. Son olarak görülen SARS-CoV-2 Omicron varyantının ise yayıldığı ülkeler belli olurken, en çok Birleşik Krallık’ta görüldüğü kaydedildi.

Statista verilerinden elde edilen bilgilerde, yayımlanan son resmi rakamlarına göre dünyada SARS-CoV-2 Omicron varyantının görüldüğü ülkeler belli oldu. Böylelikle 69 bin 282 kişi ile en çok Birleşik Krallık’ta görüldüğü kaydedilirken, ikinci sırada 29 bin 252 vaka ise Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise 5 bin 30 vaka ile de Danimarka yer aldı. Dünyada şu an 93 farklı ülkede bu varyantın görüldüğü saptandı. Omicron varyantının en yaygın olduğu ilk 10’da yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla şu şekilde oldu; Almanya (2.273), İsrail (2.090) , Güney Afrika (1.894), Avustralya (1.709), Fransa (870) Belçika (786), Avusturya (785). Rakamlar sürekli değişkenlik gösterirken, açıklanan son resmi veriler dikkate alınmıştır.

OMICRON MEDYAYI SARDI

Medya takip kurumu Ajans Press, Koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarihten günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 hala en çok konuşulan haber başlığı olurken, yazılı basın, televizyon kanalları ve internet sitelerinde 116 milyon 400 bin’in üzerinde haber tespit edildi. Sadece Omicron varyantının ise son bir ayda 269 bin 981 haber içeriğinde yer aldığı görüldü. En fazla haber içeriği internet siteleri ve TV kanallarında yer bulurken, gazete ve dergilerde çıkan yansımalar üçüncü sırada yer aldı.

(Haber Merkezi)

