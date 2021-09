Ömerbey'de patates hasadı

Ömerbey Köyü’nde patates üreticileri ile sohbet eden Tahtasız, alınterinin, üretenin, emekçinin her zaman ve her koşulda yanında olduklarını vurgulayarak, ülkemizin tarım, hayvancılık ve üretime önem verilmesiyle kalkınabileceğini söyledi.

CHP iktidarında çiftçinin, üreticinin her türlü sorununa köklü çözümler bulacaklarını ve emeğin karşılığını bulması için çaba göstereceklerini dile getiren Tahtasız, partisinin tarım politikası hakkında özet bilgiler verdi.

Tahtasız, üretim ve hasat sezonunun hayırlı olmasını diledi.

Tahtasız’a ziyareti sırasında İl Başkan Yardımcısı Ali Bükücü ve Merkez İlçe yöneticisi Cafer Aşkın da eşlik etti. (Haber Merkezi)