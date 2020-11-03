Ömer Tök asaleten atandı

Çorum SGK İl Müdürü olarak atanan ve daha sonra görevden alınan Tök, tekrar SGK İl Müdürü olarak atamasının yapılmasının ardından asaleten atandı.

ÖMER TÖK KİMDİR?

1977 yılında Çorum’un Sungurlu ilçesinde dünyaya gelen Ömer TÖK, İlk orta ve lise öğrenimini Sungurlu’da tamamladı. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bölümünden mezun oldu. Memuriyet hayatına 1997 yılında Çorum SSK İl Müdürlüğünde başladı 12.04.2006 – 02.06.2016 tarihleri arasında Çorum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde Şef, 02.06.2016 – 05.03.2019 tarihleri arasında Osmancık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü olarak görev yaptı. 06.03.2019 tarihinde vekaleten, 12.07.2019 tarihinde asaleten Çorum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne atanan Ömer Tök evli ve üç çocuk babasıdır.

(Haber Merkezi)

