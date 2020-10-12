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Ömer Sözüdoğru virüse yakalandı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Çorum İl Temsilcisi, Emekli-Sen İl Başkanı Ömer Sözüdoğru, yeni tip koronavirüse yakalandı.

Güncel 12.10.2020, 19:34
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Ömer Sözüdoğru virüse yakalandı

Alınan bilgiye göre; DİSK İl Temsilcisi Ömer Sözüdoğru’nun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Emekli-Sen Başkanı Sözüdoğru da 10 Ekim 2020 günü test sonucunun pozitif olduğunu belirterek hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi.

(Haber Merkezi)

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