Ömer Sözüdoğru virüse yakalandı

Alınan bilgiye göre; DİSK İl Temsilcisi Ömer Sözüdoğru’nun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Emekli-Sen Başkanı Sözüdoğru da 10 Ekim 2020 günü test sonucunun pozitif olduğunu belirterek hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi.

(Haber Merkezi)