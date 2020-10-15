Ömer Sobacı’nın görev süresi uzadı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen yazı şu şekilde; “Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen talimat; -Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen COVİD-19 salgınının devam etmesi nedeniyle Bakanlık Makamından alınan 14.10.2020 tarihli ve 124526 sayılı alınan Onay çerçevesinde;

Ekli 1 listede hitam tarihi 14.10.2020 olan İl Sağlık Müdürlerinin sözleşme hitam tarihleri 14.04.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ayrıca ekli 2.listede hitam tarihi 14.10.2020 ve 14.12.2020 olan başkan, başkan yardımcısı, uzman, ilçe sağlık müdürü, başhekim, başhekim yardımcısı, müdür ve müdür yardımcılarının sözleşme ve görevlendirme hitam tarihi 14.04.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu uzatmaya rağmen sözleşme yenileme iş ve işlemlerine devam edilecek olup, işlemleri biten İllerimizin yeni yöneticileri sisteme düşülecektir”

(Haber Merkezi)