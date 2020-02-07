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Ömer Seyfettin’in kitaplarını dağıttılar

Türk Eğitim Sen Çorum Şubesi, Ömer Seyfettin’in ölümünün 100. yıldönümünde Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu’nda “Ömer Seyfettin kitapları” dağıttı.

Ömer Seyfettin’in kitaplarını dağıttılar

Türk Eğitim Sen Çorum Şubesi, Ömer Seyfettin’in ölümünün 100. yıldönümünde Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu’nda “Ömer Seyfettin kitapları” dağıttı.

07 Şubat 2020 Cuma 22:07
Ömer Seyfettin’in kitaplarını dağıttılar

Ömer Seyfettin’in Türk milletine ve Türk milliyetçiliği fikrine eşsiz katkılar sunan önemli bir isim olduğunu kaydeden Türk Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, “Ömer Seyfettin bugün dahi gelecek nesillere örnek göstereceğimiz ender edebiyatçılarımızdandır. Ömer Seyfettin, Türk insanının ülkülerini, heyecanlarını ve ızdıraplarını işlemiş ve bunları yaparken de yine Türk’ün ses bayrağı olan Türkçe’nin eşsiz gücünü kullanmıştır. Bu büyük şahsiyeti Türk gençliğine tanıtmak, hatırlatmak ise bizlerin üzerine düşmektedir. Ömer Seyfettin’lerle büyüyen Türk gençliği kendisine başka yerlerde başka mecralarda istikamet aramayacaktır” dedi.

ÖMER SEYFETTİN ANISINA ÖDÜLLÜ HİKÂYE YARIŞMASI DÜZENLENİYOR

Aydın, Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından Ömer Seyfettin’in vefatının 100. yılında hikâye yarışması düzenlendiğini bildirdi.

Hikâye yarışması için başvuruların 6 Mart’a kadar devam edeceğini kaydeden Aydın, Türk hikâyeciliğine katkıda bulunacak olan yarışmanın Türk Eğitim Sen ve Türkiye Kamu Sen Üyeleri Kategorisi, Üniversite Öğrencileri Kategorisi (Ön Lisans, Lisans ) ve Ortaöğretim Öğrencileri Kategorisi olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenleneceğini söyledi.

Aydın, “Hikâyenin konusu serbesttir. Yarışmacılar Anayasamız ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarının izin verdiği kuralları dikkate alarak her konuda hikâye gönderebilecektir. Ayrıntılı bilgi; https://www.turkegitimsen.org.tr adresimizde mevcuttur” dedi. (Haber Merkezi)

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