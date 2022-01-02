Ömer Latif Akdağ güven tazeledi

ÇESOB Toplantı Salonu’nda gerçekleşen genel kurulda bazı oda başkanları ile üyeler hazır bulundu. İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başlayan genel kurulun divan üyeliklerine Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer ve Remzi Akça seçildi.

Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunarak müzakeresi ile devam eden kongrede 1 Aralık 2017 tarihinden 30 Aralık 2021 tarihi arasındaki gelir, gider, bilanço hesapları okunarak müzakere edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibra edildiği kongrede yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ile tahmini bütçe de ayrı ayrı görüşülerek kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edildiği kongrede tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Ömer Latif Akdağ yeniden oda başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Ömer Latif Akdağ’ın yönetimi ise şu isimlerden oluştu: “Gürbüz Tuygun, Halit Bölükbaş, Resul Yiğitoğlu, Yücel Şahin, Ersan Özdemir, Hamza Kabakulak.”

Denetim kurulunda ise Ahmet Memiş, Erdem Eren ve Arzu Akta yer aldı.



(Volkan SINAYUÇ)

