Ömer Latif Akdağ, ÇESOB başkan adayı olduğunu açıkladı
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (ÇESOB) başkan adayı sayısı üçe yükseldi.
Güncel 17.02.2022, 19:07
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Mayıs ayında yapılacak olan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’un Olağan Genel Kurulu öncesi Birlik Başkanlığı için aday sayısı giderek artıyor.
Mevcut Başkan Recep Gür’ün 4 yıldır başarıyla sürdürdüğü ÇESOB Başkanlığına tekrar aday olması beklenirken, Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi de geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısıyla Recep Gür’e rakip olmuştu.
Çorum Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birlik Başkanlığına aday olduğunu kamuoyuna ilan etti. Akdağ’ın bu açıklamasıyla birlikte aday sayısı 3’e çıkmış oldu.
(Volkan SINAYUÇ)
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