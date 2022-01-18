Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu fotoğraf sergisi açtı

Vali Mustafa Çiftçi, AHL Park’ta Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından açılman fotoğraf sergisini gezdi.

Fotoğrafları beğenen Vali Çiftçi, öğretmenleri Emine Esra Kazancı ile öğrencilerini kutladı ve başarı dileklerini ifade etti.

(Haber Merkezi)

