Ömer Halis sünnet oldu
Adını 15 Temmuz darbe girişiminin kahramanlarından Şehit Ömer Halisdemir’den alan Bizimkiler Lokantası sahiplerinden Ekrem Toydemir’in oğlu Ömer Halis, sünnet oldu.
Aynur-Ekrem Toydemir’in çocuğu Ömer Halis için düzenlenen sünnet düğünü programı, çocuk gezdirme ile başladı. Çok sayıda aracın katıldığını çocuk gezdirme konvoyunun ardından ise, Yıldızpark Düğün Salonu’nda yemek ve eğlence etkinliği yapıldı.
15 Temmuz’un yıldönümünde düzenlenen düğüne katılımda yoğun oldu. Toydemir ailesinin bu mutlu günlerinde, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Yorgancılar ve Çeyizciler Odası Başkanı Erdoğan Çerikci, Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Ahmet Şen’in yanısıra çok sayıda davetli de mutluluklarına ortak oldu.
(Haber Merkezi)
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