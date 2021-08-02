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Ömer Güney, yeniden Tohum Dağıtıcılar Alt Birliği yönetimine girdi 

Çorum Ticaret Borsası önceki başkanlarından Ömer Güney, TODAB (Tohum Dağıtıcılar Alt Birliği) Yönetim Kurulu üyeliğine üçüncü kez seçildi. 

Güncel 02.08.2021, 22:49
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Ömer Güney, yeniden Tohum Dağıtıcılar Alt Birliği yönetimine girdi 

Tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin üye olmak zorunda oldukları, Türkiye genelinde 7211 üyesi bulunan Birliğin Genel Kurul Toplantısı hafta sonu Ankara’da, TOBB Konferans Salonu’nda yapıldı. 
Merkez yönetiminde tekrar yer alan Ömer Güney, bu önemli oluşumda Çorum’u temsil etmeye devam edecek. 
(Haber Merkezi)
 

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