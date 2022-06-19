Ömer Günalp, Toç Bir-Sen Şube Başkanlığı için aday

Ömer Günalp, adaylık açıklamasında tüm çalışanların özlük hakları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususunda bütün gücüyle mücadele edeceğini, çalışma arkadaşlarından alacağı yetkiyle gece gündüz demeden her arkadaşının derdiyle dertlenen, sevincine ortak olan hiçbir çalışanı ötekileştirmeden hizmet edeceğini, ayrıştırıcı değil birleştirici, yapıcı ve herkesi kucaklayan bir anlayışta olacağını söyledi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Günalp, “Oluşturduğumuz yönetim listemizle her kurumu ve her mesleği eşit temsil etme noktasında çok hassas davranarak, yeni dönemde dinamizmi ve tecrübeyi birleştirerek Toç Bir-Sen Bayrağını daha ileriye taşıyacağız. Başarının ekip anlayışına ve şeffaf çoğulcu katılım ile gerçekleşeceğine inanan birisiyim. Hedefimiz üyelerimize kaliteli hizmet etmek, yeni ekip yeni heyecan sloganı ile yola çıktıklarını belirterek değişim şart” diye konuştu.

ÖMER GÜNALP KİMDİR?

1978 yılında Çorum’da doğan Ömer Günalp, ilk ve orta öğrenimini Çorum’da, liseyi Amasya Gökhöyük Ziraat Meslek Lisesi ve üniversiteyi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde tamamladı. Memuriyete 1998 yılında başlayan Günalp 2001 yılından itibaren Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne mühendis ve şube müdürü olarak çeşitli kademelerde görev yaptı. Halen Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü olarak görev yapan Günalp 2004 yılından beri Toç Bir Sen üyesi olarak sendikanın bütün organlarında görev yaptı. 2010 yılında 1 yıl süre ile başkanlık görevini de yürüttü. (Haber Merkezi)