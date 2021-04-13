Ömer Derindere'yi kaybettik
Güncel 13.04.2021, 22:56
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İstanbul'da yaşayan Osmancık kökenli tanınmış işadamı Ömer Derindere (90) bugün Bodrum'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
ÇEKVA Başkanı Prof.Dr. Lütfi Akca, hayırsever hemşehrinin kaybından büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.
Ömer Derindere'nin cenazesinin yarın Osmancık'ta toprağa verilmesi bekleniyor.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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