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Ömer Derindere'yi kaybettik

Güncel 13.04.2021, 22:56
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Ömer Derindere'yi kaybettik

İstanbul'da yaşayan Osmancık kökenli tanınmış işadamı Ömer Derindere (90) bugün Bodrum'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
ÇEKVA Başkanı Prof.Dr. Lütfi Akca, hayırsever hemşehrinin kaybından büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.
Ömer Derindere'nin cenazesinin yarın Osmancık'ta toprağa verilmesi bekleniyor.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

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